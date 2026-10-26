Зеленский предложил Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

26 октября президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока военного положения и общей мобилизации.

Соответствующие документы зарегистрированы на сайте парламента под номерами 16183 и 16182.

Что известно о продолжении военного положения и мобилизации?

Депутаты могут рассмотреть законопроекты уже на этой неделе, ведь в парламенте запланированы пленарные заседания.

В прошлый раз Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию 14 июля. Нынешний срок действия истекает 31 октября.

После принятия нового решения военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней, то есть до 29 января.

Это будет уже 21 продолжение с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее стало известно, что Кабмин готовит новые правила бронирования работников от мобилизации.

Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил, что количество забронированных работников ежемесячно растет на десятки тысяч. Это усложняет ротацию военных. Поэтому правительство хочет изменить критерии, по которым предприятия получают статус критически важных. Его будут предоставлять прежде всего компаниям, обеспечивающим оборону и жизнедеятельность страны, в частности, в отраслях энергетики, связи, логистики и жилищно-коммунального хозяйства.

Также Кабмин планирует упразднить автоматическое 100-процентное бронирование работников для всех отраслей. По словам Корецкого, некоторые компании создавали только для продажи отсрочок от мобилизации.

В то же время предприятия, производящие оружие или поддерживающие критическую инфраструктуру, смогут просить о бронировании большего количества работников. Для этого нужно будет обосновать такую ​​необходимость.

Правительство также разрабатывает механизм, по которому предприятия смогут бронировать всех работников, если будут добровольно привлекать часть из них в военную службу.