Зеленский назначил Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

Владимир Зеленский назначил Игоря Клименко руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ президент подписал 14 сентября 2026 года.

Соответствующий документ был опубликован на сайте ОП.

Что известно о назначении Клименко на новую должность?

Указом №906/2026 Владимир Зеленский изменил положение документа от 7 июня 2016 г. №242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности". Согласно решению, руководителем центра был назначен Игорь Клименко. Указ вводился в действие со дня его обнародования.

На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 г. № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (со следующими изменениями) назначить КЛИМЕНКО Игоря Владимировича – Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности,

– говорится в указе главы государства.

Национальный координационный центр кибербезопасности действует при СНБО. До Клименко его возглавлял секретарь Совета Рустем Умеров, назначенный на эту должность в 2025 году.

Напомним, Игорь Клименко возглавил СНБО в августе 2026 года, до этого он являлся министром внутренних дел Украины. Среди своих главных задач в новой должности он называл усиление координации сектора безопасности и обороны, контроль за исполнением решений Совета, прогнозирование новых угроз, а также противодействие киберугрозам и дезинформации.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что ожидает от Клименко усиления координации между составляющими сектора безопасности и контроля за реализацией решений Совета.

Отметим, до Клименко в должности главы СНБО состоял Рустем Умеров. Впоследствии его назначили руководителем Службы внешней разведки Украины.