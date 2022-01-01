Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующего Сил территориальной обороны. Им стал Юрий Галушкин – опытный боевой генерал.

Уже с 1 января 2022 года действует закон Об основах национального сопротивления. Согласно ему, важная роль принадлежит именно Силам территориальной обороны ВСУ.

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Что известно о генерале Галушкине

Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово в 2001 – 2002 годах. А с 2014 года был привлечен к Антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

Галушкин возглавлял Высокомобильные десантные войска

С июня 2014 года до января 2015-го Галушкина исполнял обязанности командующего Высокомобильных десантных войск. Они на то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ.

Впоследствии Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины, поэтому Галушкин был назначен заместителем командующего. А с декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, бригадный генерал Юрий Галушкин награжден

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Закон о национальном сопротивлении: основные положения

В июле 2021 года приняла закон №5557 "Об основах национального сопротивления".

Эта инициатива предусматривает привлечение широких слоев населения к защите своей страны.

Целями проекта закона является определение правовых и организационных основ национального сопротивления.

Также в документе говорится об основах его подготовки и ведения, задачах и полномочиях сил безопасности и сил обороны.

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