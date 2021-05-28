Зеленский назначил новую руководительницу Кировоградской ОГА

Владимир Зеленский назначил главой Кировоградской облгосадминистрации Марию Черную. Соответствующий указ президент подписал 27 мая.

Глава государства встретился с новоназначенной главой ОГА в Офисе Президента. Там он вручил ей служебное удостоверение.

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Во время встречи Зеленский пожелал Марии Черной успеха на новой должности. Президент убежден, что благодаря опыту работы в облгосадминистрации новая руководительница сможет реализовать богатый потенциал Кировоградщины.



Владимир Зеленский и Мария Черная / Фото Офиса Президента

Что известно о новой руководительнице ОГА