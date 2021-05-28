Зеленский назначил новую руководительницу Кировоградской ОГА

28 мая 2021 , 18:54
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский назначил главой Кировоградской облгосадминистрации Марию Черную. Соответствующий указ президент подписал 27 мая.

Глава государства встретился с новоназначенной главой ОГА в Офисе Президента. Там он вручил ей служебное удостоверение.

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Во время встречи Зеленский пожелал Марии Черной успеха на новой должности. Президент убежден, что благодаря опыту работы в облгосадминистрации новая руководительница сможет реализовать богатый потенциал Кировоградщины.


Владимир Зеленский и Мария Черная / Фото Офиса Президента

Что известно о новой руководительнице ОГА

  • Мария Черная родилась в 1974 году на Кировоградщине.
  • В 2003 году она закончила Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко. Специальность – педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература.
  • Уже в 2015 году Мария Черная завершила обучение в Кировоградском национальном техническом университете по специальности управление финансово-экономической безопасностью.
  • С 2002 по 2011 год новая руководительница ОГА работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области.
  • В августе 2011 года ее назначили заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.
  • С 2020 года Мария Черная занимала должность руководительницы департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Автор: Тетяна Кійовська