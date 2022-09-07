Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях
Владимир Зеленский назначил новых глав СБУ в Херсонской и Черниговской областях. Сегодня президент издал соответствующий указ.
Сегодня, 7 сентября, Зеленский назначил новых руководителей СБУ Херсонской и Черниговской областей. Указ появился на сайте Офиса президента Украины.
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Кто возглавил СБУ Херсонской и Черниговской областей
Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич. До него с ноября 2019 года должность занимал Сергей Криворучко, однако он предал Украину после полномасштабного вторжения. СМИ сообщают, что он сотрудничал с оккупантами.
В Черниговской области новым руководителем СБУ стал Алексей Лях. До него эту должность занимал Евгений Нетужилов, возглавлявший Службу безопасности в регионе с ноября 2020 года. Зеленский уволил его сегодня, 7 сентября.
Кадровые изменения в районах: президент назначил новых глав военных администраций
Сейчас Владимир Зеленский назначил новых глав районных и местных военных администраций. Отдельно:
- Владимир Череватый стал главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области
- Анатолий Немченко стал начальником Селидовской городской военной администрации Покровского района Донецкой области
- Сергей Добряк стал начальником Покровской городской военной администрации Покровского района Донецкой области
- Владимир Замотаев стал главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области
- Юрия Ключка президент назначил начальником Мирноградской городской военной администрации Покровского района Донецкой области
- Андрей Бондаренко получил должность начальника Добропольской городской военной администрации Покровского района Донецкой области
- Юрий Бакаев стал главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области
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