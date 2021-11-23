Зеленский назначил Шурму заместителем главы Офиса Президента: что о нем известно
23 ноября 2021 , 18:21Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя ОП. На этой должности он будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса.
Соответствующий указ №592/2021 глава украинского государства подписал во вторник, 23 ноября.
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Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса Президента Украины,
– говорится в тексте указа.
В свою очередь Ростислав Шурма сообщил, что среди его приоритетных задач:
- повышение энергоэффективности;
- подготовка программ стимулирования экономического развития.
Что известно о Шурме
Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана (экономическая теория).
В течение 15 лет он работал в промышленности. В 2012 – 2019 годах занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Ростислав Шурма с 2021 года является членом наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.
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