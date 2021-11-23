Відповідний указ №592/2021 очільник української держави підписав у вівторок, 23 листопада.

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Призначити Шурму Ростислава Ігоровича заступником керівника Офісу Президента України,

– йдеться у тексті указу.

Своєю чергою Ростислав Шурма повідомив, що серед його пріоритетних завдань:

підвищення енергоефективності;

підготовка програм стимулювання економічного розвитку.

Що відомо про Шурму Ростислав Шурма народився в 1983 році у Львові. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана (економічна теорія).



Протягом 15 років він працював у промисловості. У 2012 – 2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Ростислав Шурма з 2021 року є членом наглядової ради Державного концерну Укроборонпром.

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