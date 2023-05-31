Зеленский назначил скандального Кипера главой Одесской ОВА

В Одесской области назначили нового председателя облгосадминистрации. Им стал Кипер Олег Александрович.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Напомним, что ранее Кипер был руководителем Киевской городской прокуратуры.

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Что известно о новом главе Одесской ОВА

Олег Кипер родился в 1980 году в селе Тимково Одесской области. В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию.

На последнем году обучения Кипер начал работать в органах прокуратуры.

Занимал должность следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, затем был прокурором отдела.

Работал в прокуратуре Ивано-Франковской области.

После этого он был назначен заместителем начальника управления – начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Скандалы с Кипером

Недавно Кипер попал в скандал из-за того, что уехал в отпуск за границу в конце 2022 года. Сам он объяснил, что якобы отпуск был "по семейным обстоятельствам".

Кроме того, его жена Ирина до 2022 года имела российское гражданство. Она занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники.

Впрочем, после начала полномасштабного вторжения жена Кипера сменила паспорт на украинский.

Кипер попал под люстрацию

В 2014 году Кипер попал под действие закона о люстрации, потому что тогда работал в Генпрокуратуре Януковича. Чиновника внесли в список лиц, которым было запрещено занимать государственные должности.

В 2019 году Окружной админсуд восстановил его в должности и признал люстрацию незаконной. В 2020 году Кипер стал заместителем прокурора Киева, а затем возглавил Киевскую городскую прокуратуру.

У Кипера есть награды

Чиновник имеет звание старшего советника юстиции. Также он отмечен нагрудными знаками "За добросовестную службу в органах прокуратуры" ІІІ и ІІ степеней.

Зеленский подписал указы об увольнении 5 глав ОВА

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил с должностей 5 руководителей областных военных администраций. В частности, Сумщины, Херсонщины и Запорожской области. Это касается:

Ярослава Янушевича – председателя Херсонской облгосадминистрации;

Дмитрия Живицкого – председателя Сумской облгосадминистрации;

Александра Старуха – председателя Запорожской областной государственной администрации;

Валентина Резниченко – главы Днепропетровской областной государственной администрации;

Алексея Кулебы – главы Киевской облгосадминистрации.

Отметим, что Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса Президента.