15 мая, 17:14
Зеленский назвал цель переговоров с Россией в Стамбуле
По словам Зеленского, Украина продемонстрировала высокий состав делегации. А вот россияне отнеслись к реальным переговорам очень несерьезно. Хотя сами их предложили.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.
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Зачем украинская делегация поедет в Стамбул
Зеленского не будет на переговорах с Россией, но поедет делегация от нашего государства. Это сделано из уважения к США, Турции и для попытки сделать первые шаги к деэскалации, то есть прекратить огонь.