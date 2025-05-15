Зеленский назвал цель переговоров с Россией в Стамбуле

По словам Зеленского, Украина продемонстрировала высокий состав делегации. А вот россияне отнеслись к реальным переговорам очень несерьезно. Хотя сами их предложили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зачем украинская делегация поедет в Стамбул

Зеленского не будет на переговорах с Россией, но поедет делегация от нашего государства. Это сделано из уважения к США, Турции и для попытки сделать первые шаги к деэскалации, то есть прекратить огонь.



