Зеленский назвал единый позитив в переговорах с Россией

Переговоры Украины с Россией практически не принесли никаких результатов. За все время сторонам удалось договориться только об одной вещи.

Чему хорошему дали переговоры с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит интереса Кремля в переговорах. Об этом он сказал в своем дистанционном выступлении во время Украинского завтрака в рамках Международного форума в Давосе, сообщает 24 канал.

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Сначала было ощущение, что можно начать говорить о каком-то результате. Однако пока я этого не вижу. Единственный положительный момент, если можно так сказать, это то, что стороны стали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе гражданских людей из Мариуполя.

– отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в этом случае переговоры позволили эвакуировать людей. Однако здесь не обошлось без вмешательства Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

"Все помогали, как могли, потому и был результат. Больше никаких результатов эти переговоры не дали", – подчеркнул политик.

Когда могут возобновить переговорный процесс

Переговоры между украинской и российской делегациями прекратить, поскольку они не дали желаемого результата. Зеленский отметил, что Украина снова сядет за стол переговоров с Россией только после того , как освободит свои территории, которые агрессор захватил после 24 февраля 2022 года.

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Что известно об эвакуации из "Азовстали"

1 мая Зеленский сообщил, что наконец-то удалось начать процесс эвакуации гражданских с завода "Азовсталь". Тогда вывезли около сотни человек, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. К сожалению, эта эвакуация стоила жизни трем военным, сопровождавшим мирных мариупольцев.

Об эвакуации защитников "Азовстали" сообщили только 16 мая. Тогда из металлургического комбината вывезли в больницу оккупированного Новоазовска 53 тяжелораненых украинских воинов. Еще 211 бойцов были эвакуированы в Оленевку гуманитарным коридором.

Замминистра обороны Анна Маляр заверила, что всех защитников вернут домой в рамках обмена пленными.

По данным разведки Великобритании, из территории "Азовстали" вышли около 1700 военных . Сколько еще бойцов осталось – неизвестно. Заметим, официальную информацию о количестве эвакуированных воинов, а также их имена не сообщают из соображений безопасности.

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