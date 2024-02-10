Заместители Сырского, разговор с Макроном и обстрел Харькова: детали обращения Зеленского

В традиционном вечернем обращении 10 февраля Владимир Зеленский назвал фамилии заместителей Сырского и Баргилевича. Также президент отреагировал на обстрел Харькова.

После назначения Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ ждали назначения его заместителей и заместителей нового главы Генштаба Анатолия Баргилевича. Вечером 10 февраля Зеленский выложил пост, где говорилось о продолжении обновления в Силах обороны и изменениях. Очевидно, речь шла именно о новых назначениях.

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Кто стал заместителем Сырского и Баргилевича

Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (его направление – беспилотные системы и развитие применения дронов) и полковник Андрей Лебеденко (его направление – это инновации, технологический компонент армии и боевых систем).

Нужна четкая практика работы с новыми технологиями. Теорий более чем достаточно, все должно работать на практике ради украинских целей и максимального сохранения жизней наших солдат,

– объяснил президент внимание к направлению БпЛА.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолия Баргилевича президент согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка (направление оперативной работы, работы штабов, планирования, управления), бригадного генерала Алексея Шевченко (будет отвечать за логистику), бригадного генерала Михаила Драпатого (будет отвечать за подготовку и качественную тренировку военных).

Зеленский высказался о новых заместителях Сырского и Баргилевича

Комментируя назначения, Зеленский добавил: в каждом штабе должны на сто процентов понимать фронт, а качество логистики в армии должно быть максимальным. О внимании к логистике, планированию, обучению и дронам говорил Александр Сырский.

Люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне,

– так Зеленский охарактеризовал новых заместителей.

Также он объяснил, что весь реальный опыт боевых командиров и тех подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов, систему оценки и анализа боевых действий, должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины.