Зеленский назвал город, в котором создается первая военная комендатура на Курщине
Источник:Владимир Зеленский
На сегодняшней Ставке главком Сырский доложил Зеленскому о создании военной комендатуры в Курской области. Стало известно, где она будет размещаться.
По словам Сырского, в Курской области ВСУ имеют новые успехи и продвижения. Всего под контролем Украины оказались 82 населенных пункта региона.
Смотрите также Впервые в истории: Украина могла использовать британские танки в наступлении на Курщину, – Sky News
Где будет расположена комендатура
В частности, генерал сообщил о завершении освобождения города Суджа от российских военных. Там будет создана первая украинская военная комендатура, уточнил президент. Ее главой назначили генерала Эдуарда Москалева.
Образование комендатуры призвано обеспечить поддержание правопорядка и удовлетворение первоочередных потребностей населения.
На совещании, которое глава государства проводил вчера, были обсуждены стабилизационные мероприятия в Курской области. Речь идет о:
- проведение гуманитарных операций в целях поддержки гражданских лиц в пределах подконтрольной Украине зоны;
- открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины.
- допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону в целях гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.