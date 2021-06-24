Зеленский назвал "громкий и сложный вопрос", который могут вынести на референдум
Источник:ТСН
Владимир Зеленский не отрицает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке придется отгораживать Донбасс "стеной". Однако этот вопрос президент вынесет на народный референдум.
В интервью глава государства назвал один из "громких и сложных вопросов", который могут прежде всего вынести на всенародное голосование.
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Вопрос "стены" на Донбассе могут вынести на референдум
Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией, с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о стене будет голосовать народ Украины,
– отметил Зеленский.
Он отметил, что вопрос "стены" и Донбасса – сложные, "это точно не популярно, не популистически". Кроме того, президент осознает, что "это на много лет" и хочет, чтобы это понимали и люди.
В то же время глава государства надеется на понимание и поддержку со стороны США и других государств по мирному урегулированию ситуации на востоке.
Вынесение вопроса Донбасса на референдуме: что известно
- Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что у власти есть несколько планов по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Украины и людей. В частности, на рассмотрение народа могут представить референдум по Донбассу.
- Впоследствии в Офисе Президента уточнили, что к такому шагу прибегнут, если этого потребуют переговоры.