Зеленский назвал иностранные посольства, которые уже вернулись в Киев

В Киев начали прибывать горожане, которые были вынуждены уехать, спасаясь от вражеских обстрелов. Также в столицу постепенно возвращаются посольства.

В частности, в Киев приехали послы Турции. Об этом президент рассказал во время своего ночного обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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В Киев возвращаются посольства

Зеленский рассказал, что вместе с киевлянами в столицу возвращаются и дипломатические представители других стран.

Вчера вернулось Посольство Турции. Сегодня вернулся Посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу Посольство Словении,

– заметил президент.

По словам главы государства, он искренне благодарен друзьям Украины, которые поддерживают нас именно так, как это нужно сейчас, в том числе на уровне символов и дипломатических жестов.

"Это – тоже о смелости. И я жду возможности встретиться со всеми, кто с нами. Со всеми, кто смелый. Возвращайтесь. Со всеми дипломатами, которые вернулись в нашу столицу и продолжают работать", – добавил Зеленский.

Президент подытожил, что присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это нормальная работа посольств и четкий сигнал агрессору, что Киев – столица Украины, а не губернский город России.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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