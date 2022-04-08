Зокрема, до Києва приїхали посли Туреччини. Про це президент розповів під час свого нічного звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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До Києва повертаються посольства

Зеленський розповів, що разом з киянами до столиці повертаються й дипломатичні представники інших держав.

Вчора повернулося Посольство Туреччини. Сьогодні повернувся Посол Литви. Раніше в Києві поновило роботу Посольство Словенії,

– зауважив президент.

За словами глави держави, він щиро вдячний друзям України, які підтримують нас саме так, як це й потрібно зараз, зокрема на рівні символів та дипломатичних жестів.

"Це – також про сміливість. І я очікую на можливість зустрітися з усіма, хто з нами. З усіма, хто сміливий. Повертайтесь. З усіма дипломатами, які повернулися в нашу столицю і продовжують працювати", – додав Зеленський.

Президент підсумував, що присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це нормальна робота посольств та чіткий сигнал агресору, що Київ – столиця України, а не губернське місто Росії.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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