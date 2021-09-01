Зеленский назвал ключевые темы встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом начнется с вопроса оккупированных Крыма и части Донбасса. Однако, по словам гаранта, это будет далеко не единственной темой обсуждения.

В целом у президентов Украины и США будет несколько важных тем для обсуждения. По словам Владимира Зеленского, он ожидает получить от американского коллеги не ответы на вопросы, а видение их решения.

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Зеленский и Байден будут говорить об экономике

Кроме временно оккупированных территорий, для Украины является болезненным вопрос российского "Северного потока-2". Вероятность того, что он все же заработает – высокая. Поэтому Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии от США.

Также лидеры обсудят американские инвестиции в Украину.

Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины,

– добавил Зеленский.

Встреча Зеленского и Байдена: главное

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон еще во время телефонного разговора в июне 2021 года.

Предварительно встреча была запланирована на 30 августа, затем ее дважды перенесли.

В ночь на 31 августа украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Вашингтон.

С утра у членов делегации был ряд встреч. В частности министр цифровой трансформации встретился с представителями компании Google.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне состоится 1 сентября в 21:00 по Киеву.