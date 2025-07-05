Зеленский назвал недавний разговор с Трампом "лучшим за все это время"

Владимир Зеленский назвал свой недавний телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом "лучшим" из всех, которые состоялись в последнее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное в субботу, 5 июля. Во время диалога лидеры, в частности, обсудили вопросы противовоздушной обороны.

Смотрите также "Трамп продаст оружие Украине": почему это решение выгодно для США Как Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Как Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Дональдом Трампом вопрос касаемо Patriot для Украины. По его мнению, американская сторона готова помогать Киеву, за что он выразил благодарность США.

По разговору с президентом Соединенных Штатов Америки, который был накануне. Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО... Именно Patriot – ключ к защите от баллистики,

– сказал он.

По его словам, они также обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают украинская и американская команды на встречах в ближайшее время. Никаких дополнительных деталей он пока не указал.

К слову, агентство Reuters ранее сообщало, что Дональд Трамп после недавнего телефонного разговора Владимиром Зеленским может изменить решение США относительно приостановления помощи Киеву.