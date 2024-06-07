Путину недостаточно Европы, – Зеленский о следующих целях России и их очередности

Россия постоянно создает угрозу для других стран мира и прямо им угрожает. Владимир Зеленский назвал очередность возможных целей России, если Украина не устоит.

Президент Украины во время своего выступления перед Национальным собранием Франции заявил, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы. По словам Зеленского, российскому президенту Владимиру Путину недостаточно даже Европы.

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Российский режим не признает границ

Украинский лидер сказал, что Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" на самостоятельное существование. Он подчеркнул, что все это сегодня направлено против Украины, но завтра может быть направлено против других.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очередность возможных следующих целей России. По его мнению, это может быть Балтия, Польша, Балканы и далее.

Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и подрывает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление,

– объяснил он.

Зеленский выступил перед парламентом Франции