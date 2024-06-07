Президент України під час свого виступу перед Національними зборами Франції заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. За словами Зеленського, російському президенту Владіміру Путіну недостатньо навіть Європи.
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Російський режим не визнає меж
Український лідер сказав, що Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Він наголосив, що все це сьогодні направлено проти України, але завтра може бути спрямовано проти інших.
Президент України Володимир Зеленський назвав черговість можливих наступних цілей Росії. На його думку, це може бути Балтія, Польща, Балкани і далі.
Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив,
– пояснив він.
Зеленський виступив перед парламентом Франції
- Президент України 7 червня перебуває з офіційним візитом у Парижі. Володимир Зеленський виступив із промовою перед французькими Національними зборами.
- Глава держави, виступаючи перед французьким парламентом, зазначив, що, на жаль, Європа знову припинила бути континентом миру.
- За словами політика, зараз ми живемо у такий час, коли нацизм повернувся, коли у Європі знову руйнуються вщент міста та спалюються села, коли в Європі знову існують фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом.