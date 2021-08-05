Не садиться за стол с вооруженными людьми, – Зеленский о первых шагах для возвращения Донбасса
Источник:"Дом"
Президент Владимир Зеленский назвал первые шаги, которые нужно сделать для возвращения Донбасса. По его словам, самое главное – необходимо прекратить огонь.
Об этом он сообщил во время очередного большого интервью телеканалу "Дом" 5 августа.
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Я верю, что нельзя садиться за стол с людьми, которые держат в руках оружие. Это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первым пунктом любых договоренностей было "прекращение огня",
– сказал глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что "нужно перестать стрелять, чтобы вообще о чем-то говорить. Если это работает, то можно пойти дальше".
По его словам, далее вывод российских войск, после этого украинские военные должны зайти за границу оккупированных территорий, чтобы взять под контроль границу.
- Важна также гуманитарная миссия, которая заключается не только в договоренностях и переговорах, но и в постоянном давлении на Россию.
Заметьте Есть большое количество россиян, которые поддерживают Украину, им стыдно за Крым, – Зеленский
Война на Донбассе: что известно
- Боевики 4 августа 8 раз нарушили режим тишины. Били из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
- Кроме этого, оккупанты запускали через линию разграничения свой беспилотник типа "Орлан-10". В целом неспокойно было недалеко от Павлополя, Гранитного, Южного, Новотошковского и Золотого-4.
- В результате вражеских действий один наш боец получил боевое травмирование. Он находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.