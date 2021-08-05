Не садиться за стол с вооруженными людьми, – Зеленский о первых шагах для возвращения Донбасса

Президент Владимир Зеленский назвал первые шаги, которые нужно сделать для возвращения Донбасса. По его словам, самое главное – необходимо прекратить огонь.

Об этом он сообщил во время очередного большого интервью телеканалу "Дом" 5 августа.

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Я верю, что нельзя садиться за стол с людьми, которые держат в руках оружие. Это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первым пунктом любых договоренностей было "прекращение огня",

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "нужно перестать стрелять, чтобы вообще о чем-то говорить. Если это работает, то можно пойти дальше".

По его словам, далее вывод российских войск, после этого украинские военные должны зайти за границу оккупированных территорий, чтобы взять под контроль границу.

Важна также гуманитарная миссия, которая заключается не только в договоренностях и переговорах, но и в постоянном давлении на Россию.

Заметьте Есть большое количество россиян, которые поддерживают Украину, им стыдно за Крым, – Зеленский

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