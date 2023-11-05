Не готовы отдать ему свободу, – Зеленский назвал Путина "чертовым террористом"

Владимир Зеленский, говоря о войне России против Украины, подчеркнул, что наше государство не готово отдать свою свободу России. Более того, в этом контексте он назвал российского президента Владимира Путина "чертовым террористом".

Кроме того, глава государства подчеркнул важность цены, которую украинцы платят за свою свободу. Ведь война уносит жизни наших граждан.

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Зеленский сказал, что Путин "чертовой террорист"

Украинский глава отметил, что сила и энергия украинских защитников, которую они применяют против российского агрессора, совершенно не означает, что наше государство хочет "воевать всю жизнь". Ведь цена, которую платят украинский народ за свое право на существование, по словам Зеленского, очень высока.

Но Украина не готова отдать свою свободу этому чертовому террористу Путину. Вот так. Вот почему мы боремся,

– сказал он.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что война уносит у нас лучших людей. Он подчеркнул, что все мужчины, женщины и дети, погибшие от рук оккупанта, для нашего государства являются лучшими героями.

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