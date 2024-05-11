Зеленский назвал села на Харьковщине, где продолжаются оборонительные операции Украины

Владимир Зеленский 11 мая записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем он уделил внимание оборонительной операции Украины в Харьковской области.

Президент рассказал о населенных пунктах, где сейчас держат тяжелую оборону Вооруженные Силы. Также он сообщил, что в Харьковскую область направляются дополнительные силы, которые помогут удержать врага.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что 11 мая он уделил все внимание фронту, в частности Харьковской области.

Наши оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию,

– указал глава государства.

Президент отметил, что особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление – это Семеновка, Нетайлово. Ежесуточно там происходит более 30 боевых столкновений. Также Владимир Зеленский уделил внимание и другим направлениям, таким как Купянскле, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское.

Зеленский поблагодарил каждую бригаду, которая защищает позиции и отражает штурмы. Президент отметил, что сейчас задача номер один – это сорвать наступление врага. А выполнение этого зависит от каждого. Особенно гарант отметил воинов 47-й отдельной механизированной бригады, которые воюют на Покровском направлении. Однако были упомянуты и другие защитники.

Донецкая область: 110-я отдельная механизированная бригада, 1-й батальон. Спасибо за сбивание очередного российского Су-25! Также хочу сейчас поблагодарить каждого воина из разных наших боевых подразделений, которые защищают Харьковщину. Каждого из тех, кто уже имеет необходимые всем нам достижения: уничтоженную российскую технику, обезвреженных оккупантов,

– указал президент.

Кроме этого в субботу вечером был доклад главнокомандующего Александра Сырского. Принято решение об укреплении позиции, в частности сил добавляют в Харьковскую область. Артиллерия работает так, как нужно.

Зеленский также отметил полицейских, которые несмотря на все угрозы и удары, работают для безопасности и спасения людей на Харьковщине.

Волчанск, районное управление полиции: Максим Стецина, Алексей Харьковский, Владислав Ефаров, Игорь Харченко, Дмитрий Можарский и Юлия Келеберда. Спасибо вам за службу! Село Липцы, Харьковский район, отделение полиции: Виктор Ена, Василий Сягло, Роман Цепеленко и Вячеслав Сокольский. Спасибо,

– сказал президент.

Глава страны поблагодарил тех, кто заботится о людях и государстве, кто защищает Украину и делает все, чтобы у Сил обороны было больше возможностей.