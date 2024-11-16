Зеленский назвал условие для переговоров с Россией при посредничестве США

Владимир Зеленский заявил, что может являться условием для переговоров с Россией при посредничестве США. Президент сказал, что мы должны сделать все, чтобы война в 2025 году завершилась.

24 Канал пишет, что Владимир Зеленский сказал в эфире "Украинского радио", что основным условием для переговоров с Россией является сильная Украина – на поле боя или в дипломатии.

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Зеленский сказал, при каких условиях возможны переговоры между Украиной и Россией

Что Украина будет не наедине с Россией, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, – это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах,

– заявил Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, очень важна позиция Трампа, важен очень настрой США к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Это важно.

Украинский лидер объяснил, что нельзя абстрактно говорить, мол, я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права.

США должны сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы нашего плана победы,

– сказал президент Украины.

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Стоит заметить, что Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа, однако не назвал конкретный план действий.