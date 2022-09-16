Украина может согласиться на возобновление экспорта аммиака из россии: Зеленский назвал условие

Украина готова согласиться на возобновление экспорта аммиака из россии. Киев снимет запрет, если россия вернет украинских военнопленных.

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что предложил эту договоренность ООН, желающую возобновить подачу российского аммиака в Украину, чтобы снизить глобальный дефицит удобрений.

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Зеленский озвучил свое предложение ООН

В то же время Зеленский подчеркнул, что выступает против поставок аммиака по территории Украины.

Я против поставок аммиака из россии через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленников. Это я предлагал ООН,

– сказал глава государства.

Что известно о транзите российского аммиака

ООН предложила, чтобы газообразный аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений "уралхим", перекачивался по трубопроводу до границы с Украиной, где его покупал бы базирующийся в США трейдер Trammo.



Трубопровод предназначен для перекачки до 2,5 млн. тонн аммиака в год из российского Поволжья в порт Южный. Он был закрыт после того, как 24 февраля россия напала на Украину.

У россии больше пленных, чем у Украины

Также Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области сотни российских военных попали в плен. Он отметил, что в россии в плену будет находиться больше украинцев, чем в Украине россиян.

Как известно, для Украины вопросы военнопленных чувствительны. Известно, что россияне пытают и удерживают украинских пленных в ужасающих условиях. Также с военнопленными из Украины нет связи. Россия не предоставляет международным организациям доступ к удерживаемым лицам.

Более того, в конце июля россияне совершили жестокий теракт в оккупированной Еленовке, где убили по меньшей мере четыре десятка украинских военнопленных. До сих пор неизвестно, кто именно стал жертвой циничного теракта со стороны россии.

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