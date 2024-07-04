Миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так, чтобы она не била нашу, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина начала наносить удары по НПЗ России в ответ на геноцидную политику Путина. Президент призвал международное сообщество повлиять на страну-агрессора, чтобы она прекратила атаки на украинскую энергетику.

Зеленский отметил, что в международном сообществе восприняли негативно удары по энергетике России. Действия Украины называли эскалацией.

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Какова причина ударов Украины по энергетике России

Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России после того, как международное сообщество не смогло остановить геноцидную политику президента России Владимира Путина против украинского народа.

У нас было много разных диалогов, моя позиция очень открыта. Нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну в геноцид украинского народа. Оставлять людей без воды, электричества – это и есть геноцидная политика,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что слова не остановили Путина, поэтому Украина начала действовать соответственно, нанося удары по российской энергетике. Зеленский добавил, что такие действия вызвали беспокойство международного сообщества, которое призвало Украину прекратить ответные удары, называя это эскалацией.

"Наша позиция проста: если миру больно, что мы бьем по энергетике России, сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике", – резюмировал Зеленский.

К слову, в ДТЭК сообщали, что они потеряли до 90% своих генерирующих мощностей. Компания выделила 4 миллиарда гривен на восстановление разрушенных объектов, впрочем, общие разрушения оцениваются в 14 – 18 миллиардов гривен.