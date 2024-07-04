Зеленський зауважив, що в міжнародній спільноті сприйняли негативно удари по енергетиці Росії. Дії України називали ескалацією.

Дивіться також Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році, — Зеленський

Яка причина ударів України по енергетиці Росії

Україна почала завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії після того, як міжнародна спільнота не змогла зупинити геноцидну політику президента Росії Владіміра Путіна проти українського народу.

У нас було багато різних діалогів, моя позиція дуже відкрита. Нас б'ють по електриці, і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну на геноцид українського народу. Залишати людей без води, електрики – це і є геноцидна політика,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що слова не зупинили Путіна, тому Україна почала діяти відповідно, завдаючи ударів по російській енергетиці. Зеленський додав, що такі дії викликали занепокоєння міжнародної спільноти, яка закликала Україну припинити відповідні удари, називаючи це ескалацією.

"Наша позиція проста: якщо світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії, зробіть так, щоб Росія не била по нашій енергетиці", – резюмував Зеленський.

До слова, у ДТЕК повідомляли, що вони втратили до 90% свої генерувальних потужностей. Компанія виділила 4 мільярди гривень на відновлення зруйнованих об'єктів, втім, загальні руйнування оцінюються в 14 – 18 мільярдів гривень.