Зеленский готов заморозить войну на линии фронта, но есть одно условие

Владимир Зеленский заявил, что готов заключить соглашение о прекращении войны России против Украины, если удастся остановить боевые действия на нынешней линии фронта. В то же время Украина не согласится признавать временно оккупированные территории российскими.

Об этом президент рассказал в интервью ABC News.

На каких условиях Зеленский готов завершить войну?

Владимир Зеленский заявил, что готов заключить мирное соглашение, которое позволит положить конец войне России против Украины.

Да, я бы это сделал,

– сказал глава государства.

В то же время Украина не согласится на условия, предусматривающие отказ от подконтрольных территорий Донбасса или юридическое признание оккупированных земель российскими.

Утверждение о якобы оккупации Россией 25% территории Украины является некорректным.

Они не оккупировали 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. И это означало бы, что да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%,

– сказал Зеленский.

Украина готова остановить войну как можно скорее, заморозив боевые действия по линии соприкосновения. Однако это не будет означать юридического признания временно оккупированных территорий российскими.

Во время интервью президент также затронул вопрос о военной помощи США. По его словам, скорость работы Starshield по-прежнему ограничена, а за последние 90 дней Украина получила от стратегического партнера лишь 24 ракеты Patriot.

Госсекретарь США Марко Рубио вернется к вопросу ограничения скорости Starlink в Украине в течение 48–72 часов. Украинская сторона проверяет работу спутниковой связи на различных направлениях, в частности вблизи линии фронта, однако ограничения до сих пор не сняты.

Журналист также спросил Зеленского, препятствовали ли Соединенные Штаты передаче Украине ракет Patriot от европейских партнеров. Президент уточнил, что Вашингтон не подписал соответствующее соглашение.