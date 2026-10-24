Зеленський готовий заморозити війну по лінії фронту, але є одна умова

Про це президент розповів в інтерв'ю ABC News.

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На яких умовах Зеленський готовий завершити війну?

Володимир Зеленський заявив, що готовий укласти мирну угоду, яка дозволить завершити війну Росії проти України.

Так, я б це зробив– сказав глава держави.

Водночас Україна не погодиться на умови, які передбачають відмову від підконтрольних територій Донбасу або юридичне визнання окупованих земель російськими.

Твердження про нібито окупацію Росією 25% території України є некоректним.

Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%– сказав Зеленський.

Україна готова зупинити війну якнайшвидше, заморозивши бойові дії по лінії зіткнення. Однак це не означатиме юридичного визнання тимчасово окупованих територій російськими.

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Під час інтерв'ю президент також порушив питання військової допомоги США. За його словами, швидкість роботи Starshield досі обмежена, а протягом останніх 90 днів Україна отримала від стратегічного партнера лише 24 ракети Patriot.

Держсекретар США Марко Рубіо повернеться до питання обмеження швидкості Starlink в Україні протягом 48 – 72 годин. Українська сторона перевіряє роботу супутникового зв’язку на різних напрямках, зокрема поблизу лінії фронту, однак обмеження досі не скасували.

Журналіст також запитав Зеленського, чи перешкоджали Сполучені Штати передаванню Україні ракет Patriot від європейських партнерів. Президент уточнив, що Вашингтон не підписав відповідну угоду.