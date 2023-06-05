"Будет не одна революция": Зеленский спрогнозировал, какое будущее ждет Россию

Владимир Зеленский заявил, что в России может произойти революция, и не одна. Вопрос внутреннего взрыва общества – это только вопрос времени.

Такое мнение Президент Украины высказал в ходе общения с представителями латиноамериканских СМИ. Зеленский также подчеркнул, что любое руководство России будет искать выход из сложившейся ситуации.

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"Простого выхода уже нет"

Президент Украины уверен, что российское общество уже понимает, что в будущем их ожидает внутренний взрыв. Революция – только вопрос времени, ведь даже сейчас кремлевские пропагандисты промывают мозги, заявляя, что "Если мы (Россия – 24 Канал) проигрываем в этой войне – России не будет". Зеленский считает, что такие нарративы – подмена фактов и понятий.

Вместе с тем, проигрыш россиян в войне и полное вытеснение оккупантов из Украины станет главным условием для внутренних переворотов и революций.

Если мы будем биться до конца и выжмем их силой, их точно не будет в том виде, в каком они сейчас, потому что у них будет общественный взрыв: что они потеряли и государство, и уважение, и место за дипломатическим столом, и потеряли армию. , все потеряли – у них будет внутри революция, и не одна,

– заявил Зеленский.

Он объяснил, что причиной такого общественного взрыва есть разность людей и народов, ныне живущих в России. По мнению Зеленского, сегодня руководство России не имеет "простого выхода" из кровопролитной войны, которую они развязали в Украине.

Зеленский также подчеркнул, что Россия может найти и другой выход из ситуации, в которую самостоятельно себя загнала – это дипломатический.

"Это значит: без пуль, без взрывов, без ракет начать выходить из нашей территории", – заявил Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского для латиноамериканских СМИ: видео

Зеленский пошутил о "второй армии мира"

В интервью для латиноамериканских СМИ Зеленский также пошутил о так называемой "второй армии" россиян. Он подчеркнул, что без юмора невозможно жить. Вместе с тем, украинцы, по словам президента, относятся ко всему серьезно.

"Можно же сойти с ума. Мы столько времени воюем. Воюем против "второй армии мира". Вот даже сейчас я говорю "вторая армия мира" и мне уже смешно. А если бы у меня не было чувства юмора, то я очень серьезно" к этим словам относился и мы бы очень боялись", – сказал Зеленский.