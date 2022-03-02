Зеленский назвал ужасающий результат для России за дни войны в Украине

Россия цинично ведет войну с Украиной, убивая мирных людей и оккупируя наши территории. Однако РФ потеряет от этой войны еще больше.

Владимир Зеленский во время брифинга рассказал, что ждет Россию из-за войны в Украине.

К теме 147 часов обороны: оккупантов все хуже удается держать боеспособность подразделений, – Резников

Зеленский назвал ужасающий результат для России

Он заявил, что невозможно получить Украину ни ракетами, ни бомбами, ни танками, ни какими-либо ударами.

Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно,

– заявил Зеленским.

Кроме того, по его словам:

Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах.

Современная мировая культура будет теперь закрытой.

Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру.

Российские банки отключают от глобальной системы SWIFT.

Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы.

"Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал – для них", – добавил он.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!