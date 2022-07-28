Зеленский назвал главные задачи прокуратуры и отреагировал на назначение руководителя САП
Источник:Владимир Зеленский
На сегодняшний день перед новым генпрокурором встало немало задач, главная из которых – привлечение к ответственности всех российских военных преступников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства также прокомментировал назначение руководителя САП.
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Ожидания от работы генпрокурора
Глава государства выразил уверенность, что Андрей Костин сможет обеспечить системную работу Генпрокуратуры.
Главные задачи:
- привлечение к ответственности всех российских военных преступников,
- восстановление справедливости,
- отстаивание интересов Украины.
Зеленский убежден, что Костин справится с поставленными задачами / Фото Офис Президента
Убежден, что Андрей Костин как профессиональный юрист сможет обеспечить системную работу Генеральной прокуратуры. Его первым важным решением в новой должности стало назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко,
– отметил Зеленский.
Владимир Зеленский подчеркнул, что считает, что самая главная задача прокуратуры – все же "привлечение к ответственности всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все то, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях".
Зеленский вручил Костину удостоверение Генпрокурора / Фото Офис Президента
В свою очередь Костин пообещал, что ни одно преступление, которое совершила страна-агрессор, не останется безнаказанным.
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