Владимир Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону. Спикер президента Сергей Никифоров пояснил, что журналисту нужно "внимательнее проверять свои источники в ФСБ".

Ведь ранее одиозный журналист заявил, что президент Украины согласился на разговор с ним. Кстати, говорится о пророссийском американском журналисте, который посещал Москву и взял большое интервью у Владимира Путина.

Заметьте Это не уровень Зеленского, – в ОП высмеяли интервью Карлсона с Путиным

Что заявили у Зеленского

Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет,

– заявил спикер Сергей Никифоров.

Стоит заметить, что Такер Карлсон уже анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, заявив, что попытки записать интервью с президентом Украины продолжались 2 года. Мол, особенно на этом сосредоточили внимание после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале 2024 года.

Такер Карлсон 9 февраля 2024 года обнародовал интервью с Владимиром Путиным. Во время этого разговора российский диктатор сделал ряд скандальных заявлений , он оправдывался относительно полномасштабного вторжения в Украину, традиционно рассказывал альтернативную историю. В конце концов в Европарламенте призвали европейцев быть осторожными

, ведь война идет не только против Украины, но и против Европы.