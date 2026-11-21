Трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в декабре. Украина готова присоединиться к такому формату в рамках саммита G20 в США, однако сначала стороны должны согласовать повестку дня и понять, какого результата они могут достичь.

Об этом президент Украины рассказал журналистам.

Может ли состояться трехсторонняя встреча на саммите G20?

По словам Владимира Зеленского, перед возможной встречей лидеров советники по вопросам безопасности проведут ряд контактов – онлайн или в ходе личных встреч. Их задача – подготовить повестку дня переговоров и определить, какого результата можно достичь.

Президент подчеркнул, что необходимо проработать несколько сценариев – максимальный, средний и минимальный. В частности, стороны должны понять, что они могут предложить для деэскалации и приближения завершения войны.

Они разработают план, тогда станет ясна дата и место,

– пояснил Зеленский.

Он также напомнил, что во время встречи в Берлине американская сторона выразила желание провести переговоры еще до Рождества. На вопрос, устраивают ли такие сроки Украину, президент ответил, что встретиться можно и раньше.

Почему раньше мы сможем добиться какого-то результата, тем лучше сохраним жизни людей,

– подчеркнул глава государства.

Пригласили ли Украину на саммит G20 в США?

Зеленский сообщил, что несколько лидеров уже предлагали американской стороне официально пригласить Украину на саммит G20, который состоится 14–15 декабря в США. Однако Киев пока не получил такого приглашения.

Безусловно, если они нас пригласят, мы будем участвовать,

– отметил президент.

Он убежден, что трехсторонняя встреча Украины, США и России на полях саммита вполне возможна. По словам Зеленского, если Дональд Трамп пригласит Украину, это изменит ситуацию, а такой формат переговоров поддержат независимо от отношения других участников к Владимиру Путину.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность к диалогу с Владимиром Путиным, в случае его прибытия на саммит лидеров G20 во Флориде. Ранее европейские страны совместно с США и Украиной согласовали основные принципы будущих переговоров по вопросам безопасности.