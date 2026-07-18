СМИ узнали, обсуждал ли Сырского Зеленский на созвоне с командирами

Президент Зеленский на фоне масштабных протестов уже два дня общается с командирами корпусов онлайн. Но он не обсуждал с ними главкома Сырского или потенциальных кандидатов ему взамен.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на двух собеседников в Силах обороны.

Почему Зеленский связывался с командирами?

Президент интересовался у военных ситуацией на фронте и проблемами со снабжением.

О политических вопросах, о должностях – речь не шла. Расспрашивали о военных вопросах – ситуации в зоне ответственности, тактической/оперативной обстановке, о проблемах со снабжением, почему достаточно, почему недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами,

– отметили источники издания.

Также, как пишет УП, встречи президента с командирами бригад впервые проходили в подобном формате.

Несмотря на предположения, что таким образом президент проводил "кастинг" на следующего главнокомандующего, собеседники скорее считают, что такая беседа была способом "снять напряжение" в обществе.

Напомним, что вечером 18 июля Зеленский заявил, что поговорил с Федоровым и Сырским. Он отметил, что прислушивается к мнению общества, и анонсировал решения, касающиеся армии.

Сам Федоров также сообщил, что диалог идет, выразил надежду, что все удастся, и пообещал изменения.