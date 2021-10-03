Зеленский не планирует превращать Украину в президентскую республику

Владимир Зеленский заявил, что не планирует превращать Украину в президентскую республику. Именно поэтому он не вмешивается в дела правительства и премьер-министра.

Во время брифинга в Трускавце украинский лидер отметил, что делает исключения только для опасных моментов. В частности, одним из них стал вопрос отопительного вызова и европейских цен на газ из-за России.

Заметьте Разумков, Саакашвили и разговор с Путиным: главное с брифинга Зеленского в Трускавце

Это вопрос геополитический. А это ответственность уже и президента. Это вопрос глав облгосадминистраций, а это ответственность президента,

– подчеркнул Зеленский.

Брифинг в Трускавце: главное

Зеленский заявил, что не планирует идти на второй срок каденции. Все свои обещания президент планирует реализовать во время первой каденции.

Кроме того, украинский лидер до сих пор хочет встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. По словам Зеленского, разговор тет-а-тет может принести положительные результаты.

Также президент подчеркнул, что Украина будет пытаться вернуть своего гражданина – Михеила Саакашвили.