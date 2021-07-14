Тупицкого ждут суды за его преступления, – Зеленский неприятно удивлен решением ВС

В Офисе Президента негативно восприняли решение Верховного Суда о "возвращении" главы КС Александра Тупицкого. Владимир Зеленский будет подавать на решение суда жалобу.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил: президент неприятно удивлен решением кассационного суда в составе ВС. В Офисе Президента считают это саботажем против судебной реформы.

Напомним Верховный Суд не признал указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КСУ

Что у Зеленского говорят о решении Верховного Суда

У главы государства характеризуют это саботажем против новых порядков и реформы судебной власти.

Мы считаем, что это решение не в пользу лично Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе... Сегодняшнее решение – это попытка продвинуть Тупицкого к рулю Конституционного Суда и сорвать проведение реформ,

– сказал Никифоров.

В Офисе Президента утверждают: власть активно пытается реформировать судебную ветвь власти. То, что именно в день принятия важного законопроекта о Высшем совете правосудия, Тупицкого пытаются вернуть в Конституционный Суд – высшая степень лицемерия.

"Тупицкого ждут суды за преступления"

49 нардепов оспаривали указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ. Это преимущественно представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". В обращении они отметили, что увольнять судей Конституционного Суда надо только законным способом.

Представитель президента анонсировал: Зеленский непременно будет обжаловать решение суда. На это у главы государства есть законные 30 дней.

Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей будут работать. А господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления,

– с интригой подытожил Никифоров.

Решение Верховного Суда касательно Тупицкого: главное