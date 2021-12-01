Зеленский никогда не давал санкции на задержание вагнеровцев, – Ермак

Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский не давал санкции на задержание вагнеровцев. В то же время Украина документирует боевиков, которые совершали преступления на оккупированном Донбассе.

Глава ОП Ермак заявил, что это документирование началось давно и продолжается до сих пор. Об этом очень правильно говорится в расследовании Bellingcat.

Заметьте ВСК в Раде отчиталась о расследовании по делу вагнеровцев

Работу Bellingcat и лично Христо Грозева глава ОП охарактеризовал как "потрясающую". Ермак заверил, что расследователи очень принципиально занимаются вопросами, которые связаны с войной и с Россией.

Что касается ситуации, которая сегодня обсуждается, то президент четко сказал, что это была операция не наших спецслужб. И многие детали являются тому подтверждением,

– подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, после задержания вагнеровцев в Беларуси, разговор с Александром Лукашенко действительно был. Более того, его просили перенести, потому что в этот момент у Лукашенко брал интервью Дмитрий Гордон.

Ермак вспомнил, что Лукашенко тогда передавал Зеленскому "привет" от Гордона. Хотя журналист сейчас занимает другую позицию, в то время он записывал интервью с Лукашенко.

Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев

Ермак рассказал, что Лукашенко рассматривал возможность выдачи вагнеровцев. Но этого не произошло. Хотя после разговора Зеленского и Лукашенко соответствующие органы начали готовить документы. С ними генпрокурор должна была лететь в Беларусь.

В то же время тогда установили, что ни одного документа, необходимого для экстрадиции преступников, вообще не существует.

Ермак давал показания в ГБР

Глава ОП 30 ноября сообщил, что дал показания по делу вагнеровцев. Для этого Ермак посетил ГБР.

Политик отметил, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал".

Ермак подчеркнул: что очень важно, чтобы следствие установило истину. В этом деле необходимо расставить все точки над "і".

Зеленский во время пресс-конференции "30 вопросов президенту" рассказал, что не утверждал операции с вагнеровцами. По словам украинского лидера, план был непродуманный и грозил проблемами в отношениях с Турцией.