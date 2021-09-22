Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом проблемы Крыма
Источник:Укринформ
В США на полях Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Говорили о Крыме, вероятной помощи Турции в освобождении задержанных оккупантами активистов и тому подобном. Разговор состоялся в постоянном представительстве Турции в ООН.
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Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили
В Нью-Йорке продолжаются мероприятия, связанные с 76 сессией Генассамблеи ООН. 21 сентября присутствующий там Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Встреча глав государств состоялась в постоянном представительстве Анкары в ООН. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что стороны обсудили:
- Гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму.
- Вероятную помощь Турции для освобождения удерживаемых россиянами крымских татар.
- Экономическое сотрудничество, в частности – подписание соглашения о зоне свободной торговли.
- Поставку в Украину сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.
- Военное сотрудничество, в частности – в военно-морской сфере.
Владимир Зеленский в США: последние новости
- 20 сентября Владимир Зеленский начал второй визит в США в течение месяца.
- Президент Украины в Нью-Йорке принял участие в открытии 76 сессии Генассамблеи ООН.
- Также глава государства встретился с руководительницей Еврокомиссии, генсеком ООН и главой Генассамблеи.