Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом проблемы Крыма

22 сентября 2021 , 04:00
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Источник:

Укринформ

В США на полях Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Говорили о Крыме, вероятной помощи Турции в освобождении задержанных оккупантами активистов и тому подобном. Разговор состоялся в постоянном представительстве Турции в ООН.

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Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили

В Нью-Йорке продолжаются мероприятия, связанные с 76 сессией Генассамблеи ООН. 21 сентября присутствующий там Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Встреча глав государств состоялась в постоянном представительстве Анкары в ООН. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что стороны обсудили:

  • Гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму.
  • Вероятную помощь Турции для освобождения удерживаемых россиянами крымских татар.
  • Экономическое сотрудничество, в частности – подписание соглашения о зоне свободной торговли.
  • Поставку в Украину сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.
  • Военное сотрудничество, в частности – в военно-морской сфере.

Владимир Зеленский в США: последние новости

  • 20 сентября Владимир Зеленский начал второй визит в США в течение месяца.
  • Президент Украины в Нью-Йорке принял участие в открытии 76 сессии Генассамблеи ООН.
  • Также глава государства встретился с руководительницей Еврокомиссии, генсеком ООН и главой Генассамблеи.
Автор: Олесь Друкач