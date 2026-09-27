Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале, только за эту неделю оккупанты запустили более 2200 ударных дронов. Кроме того, враг применил около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительная часть из которых – баллистические.

Трагические последствия ночных ударов

Прошлая ночь принесла новые жертвы среди гражданского населения. В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погибли три человека, а в Киеве жертвой удара беспилотника стал мужчина.

Под массированными ударами оказались жилые кварталы, энергетические объекты и другая инфраструктура сразу в восьми областях: Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской.

Отдельной целью россиян стал столичный дата-центр, по которому утром нанесли два последовательных удара. В результате первой атаки на этот объект пострадали три человека, в том числе двое детей.

Зеленский показал последствия обстрелов: смотрите видео

Призыв к глобальным партнерам

На фоне непрекращающегося террора Украина продолжает активную работу с международными партнерами, в частности с США, странами Европы, Канадой, Японией и Австралией, чтобы усилить защиту воздушного пространства.

В то же время глава государства подчеркнул недостаток решимости со стороны других влиятельных игроков.

Но, к сожалению, не хватает последовательно сильной позиции Китая и Индии, Бразилии и Южной Африки, стран "двадцатки" и Глобального Юга,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что каждое из этих государств обладает реальными рычагами влияния на Россию и способно помочь приблизить справедливый мир.

Какова предыстория?

Напомним, ранее мы писали, что враг совершил атаку на Запорожье и поразил медицинское учреждение, из которого пришлось срочно эвакуировать пациентов. Также, как уже сообщалось на нашем сайте, на днях в Киевской области пострадали люди из-за падения обломков, которые вызвали пожары в складских помещениях и разрушение частных домов.