Если государственность разрушится из-за отсутствия олигархов, значит ее и не было, – Зеленский

На ближайших заседаниях депутаты могут рассмотреть законопроекты об олигархах. Вопрос об их статусе вынесут на всеукраинский референдум.

Президент Владимир Зеленский считает, что это проявление современной демократии. Тем более отсутствие олигархов никак не должно повлиять на государственность.

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О влиянии на государственность

По его словам, в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе. У нас нет на это времени.

"Есть же принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Про выстрел в воздух – это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух – это современная демократия", – считает президент.

И добавил, что выстрел в воздух – это шанс – станьте бизнесменами, выстрел в тело – это референдум. Поэтому, он не боится, что из-за этого разрушится государственность.

Если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности,

– отметил глава государства.

По его мнению, в таком случае олигархи не будут тратить деньги на политику и политиков. А эти деньги смогут тратить на инвестиции.

"Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать. Развивайте бизнес, никто не будет забирать. Если у вас есть за рубежом миллиарда – возвращайте", – подчеркнул он.

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Какова цель законопроекта о деолигархизации

уменьшить влияние олигархов на экономику Украины, превратить их в бизнесменов;

защитить общество от деструктивного влияния олигархов;

изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

Для этого создадут реестр олигархов. Если лицо перестанет отвечать установленным критериям, его из перечня исключат.