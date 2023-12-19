"Для нас НАТО – это самый мощный вариант": Зеленский о гарантиях безопасности и вступлении

Владимира Зеленского во время пресс-конференции спросили как о гарантиях безопасности, так и о вступлении в НАТО. В частности, речь идет о поэтапном вступлении в военный альянс.

Глава государства поначалу ответил о гарантиях безопасности. Он отметил, что процесс идет немного медленнее, чем рассчитывал президент. Он добавил, что проводил 19 декабря встречу с командой по этому поводу, чтобы приблизить соответствующее решение.

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Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

"Много зависит здесь от нас, мы очень часто обвиняем наших партнеров в тех или иных вопросах, но надо быть справедливыми, многое зависит от нас на платформе Министерства обороны,

Генеральный штаб, военный компонент. Скажу так вам, без деталей, мы должны наше видение передать партнерам, и это очень серьезное, серьезное ядро ​​для гарантии", – подчеркнул президент.

Он добавил, что много вызовов, много работы. И в этом вопросе "мяч на нашей стороне", что касается гарантий безопасности.

Для нас НАТО – это самый мощный вариант, однако нас не приглашают в Альянс. Все эти сигналы – бред. Для меня, это "что-то, где-то",

– отметил Зеленский.

Что касается поэтапного вхождения в НАТО, то Зеленский отметил высокие риски. Он обратил внимание, что Путин угрожает даже Финляндии. Что он готов вторгнуться и что может начаться война с НАТО.

Следовательно, есть вопрос, будут ли вступать страны НАТО в противостояние части страны, имеющей статус НАТО. В то же время он отмечает, что частичное вступление в Альянс предполагает признание, что оккупированные территории – часть России. Следовательно, такой формат можно считать разве что фантазией.