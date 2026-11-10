"С россиянами сложно": Зеленский рассказал о переговорах в Абу-Даби

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры о прекращении войны России против Украины. Владимир Зеленский заявил, что диалог с российской стороной складывается с трудом.

В ходе дискуссии в Копенгагенском университете 10 ноября глава государства отметил, что поддерживает связь с украинской делегацией в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья,

– прокомментировал ход встреч Владимир Зеленский.

По словам президента, этот раунд сосредоточен преимущественно на гуманитарном направлении, где приоритетом остается возвращение в Украину военнопленных.

Затем Владимир Зеленский сообщил об отчете украинской переговорной команды за первый день встреч в ОАЭ. Сначала прошли консультации с европейскими и американскими партнерами, после чего прошел трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

Трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования,

– заявил президент.

В контексте гарантий безопасности Зеленский отметил необходимость реальных инструментов для блокирования повторения войны.

Также стороны затронули вопрос необходимости деэскалационных шагов.

Глава государства добавил, что определил четкие задачи команды по продолжению диалога.

"Главное – реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа", – подчеркнул Зеленский, поблагодарив США и ОАЭ за возможность проведения переговоров.

Предостережения для Европы

Отдельно Зеленский призвал европейские страны как можно скорее извлечь уроки из продолжающейся российской агрессии против Украины. Он подчеркнул, что подобные сценарии уже известны из учебников истории.

Это огромная проблема, когда самая большая по территории страна в мире решает оккупировать другое государство,

– подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем во время мероприятия прозвучала и шутка, вызвавшая смех среди студентов. Премьер-министра Дании Метте Фредериксен спросили, почему она гордится тем, что украинский президент посещает ее страну уже в пятый раз с начала полномасштабной войны. Когда чиновница задумалась над ответом, Зеленский воспользовался паузой и сказал: "Возможно, это уже слишком".

Главу государства встретили громкими и продолжительными овациями. Желающих вживую послушать украинского лидера оказалось настолько много, что актовый зал вуза не смог вместить всех присутствующих.

Напомним, ранее Киев определял ключевыми темами переговоров гуманитарные инициативы, энергетику и безопасность судоходства в Черном море, которые должны быть основаны на потенциальной встрече лидеров Украины и России.