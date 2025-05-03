С Трампом в Ватикане у нас состоялся лучший разговор из всех, что были до этого, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля 2025 года имел короткий разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран прибыли в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, однако им удалось провести довольно конструктивный разговор о ситуации в Украине.

Во время общения с журналистами Зеленский прокомментировал разговор с Трампом. Он доволен им, передает 24 Канал.

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Встреча лидеров США и Украины в Ватикане

После встречи украинского и американского лидера в Ватикане 26 апреля стало понятно, что диалогом обе стороны довольны.

Может она была самая короткая, но самая предметная. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора,

– сказал Зеленский.

Стоит добавить, что Трамп назвал свой разговор с президентом Украины "моментом утешения", учитывая большие человеческие потери в войне. Он осудил ракетные удары России по гражданским объектам, сомневаясь в искренности намерений Владимира Путина по завершению войны. Также Трамп заявил, что при его руководстве не допустит полной оккупации Украины.

Интересно, что разговор длился 15 минут и, по данным The Economist, вызвал умеренный оптимизм в команде Зеленского, ведь Трамп, вероятно, начал менять свое отношение к конфликту. После встречи он критически высказался в отношении Путина, что может свидетельствовать об изменении его риторики.