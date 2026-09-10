Этот вопрос глава государства поднял во время брифинга по итогам встречи с Марком Карни в Канаде.

Что сказал Зеленский о защите от реактивных "Шахедов"?

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, более 60 компаний в настоящее время задействованы в разработке технологий для сбивания модернизированных вражеских дронов.

По его словам, государству нужно время и финансовая поддержка международных партнеров для масштабного запуска новых средств перехвата.

Не хватает не только технологий, между нами говоря, но и денег, чтобы производить тысячи дронов для их уничтожения. Именно поэтому мы делимся нашими знаниями, нашими технологиями, но и вам нужно ежедневно работать. Поэтому мы говорим о совместном производстве, производственных линиях в других странах,

– отметил Зеленский.

Обратите внимание! Прямо в этот момент на Украину продолжают направляться вражеские дроны. Россияне ведут территоризацию, в частности, с помощью реактивных БПЛА. Подробнее об угрозах читайте по ссылке.

Привлечение международных партнеров и обмен опытом

Украинская сторона уже активизировала сотрудничество с союзниками, передавая свой уникальный опыт защиты критически важной инфраструктуры от воздушных атак. В частности, украинские специалисты оказывали практическую помощь партнерам на Ближнем Востоке во время массированных обстрелов.

В то же время ключевым фактором в преодолении угрозы со стороны скоростных беспилотников остаются время и наращивание производственных мощностей.

Так, у нас уже есть более 60 компаний, которые работают над этим, и мы решим этот вопрос, но нам для этого нужно время,

– уточнил президент Украины.

Следует подчеркнуть, что Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, договорились о Drone Deal, а также Канада готова присоединиться своими технологиями к европейской антибаллистической программе FREYJA.