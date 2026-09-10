Це питання глава дежави порушив під час брифінгу за підсумками зусрічі з Марком Карні в Канаді.

Що сказав Зеленський про захист від реактивних "Шахедів"?

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, понад 60 компаній наразі залучені до розробки технологій для збиття оновлених ворожих дронів.

За його словами, державі потрібен час та фінансова підтримка міжнародних партнерів для масштабного запуску нових засобів перехоплення.

Недостатньо не тільки технологій, між нами кажучи, а й недостатньо грошей, щоб виробляти тисячі дронів, щоб їх знищувати. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, нашими технологіями, але і вам потрібно щодня працювати. Тому ми говоримо про співвиробництво, виробничі лінії в інших країнах,

– зазначив Зеленський.

Зверніть увагу! Просто в цей момент на Україну продовжують рухатися ворожі дрони. Росіяни територизують, зокрема, й реактивними БпЛА. Детальніше про загрози читайте за посиланням.

Залучення міжнародних партнерів та обмін досвідом

Українська сторона вже активізувала співпрацю із союзниками, передаючи власний унікальний досвід захисту критичної інфраструктури від повітряних атак. Зокрема, українські фахівці надавали практичну допомогу партнерам на Близькому Сході під час масованих обстрілів.

Водночас ключовим фактором у подоланні загрози від швидкісних безпілотників залишається час та нарощування виробничих потужностей.

Так, у нас є вже 60 плюс компанії, які працюють над цим, і ми вирішимо це питання, але нам для цього потрібен час,

– уточнив президент України.

Слід наголосити, що Україна та Канада підписали Декларацію про 100-річне партнерство, домовилися про Drone Deal, а також Канада готова долучитися своїми технологіями до європейської антибалістичної програми FREYJA.