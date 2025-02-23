Зеленский объяснил свои слова о Трампе и "дезинформации, которая идет из России"

Дональд Трамп во время прошлых заявлений распространял дезинформацию, навеянную российской пропагандой. На такие заявления стоит реагировать, ведь они имеют влияние и в США, и в Европе, и в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Зеленский объяснил свои слова о российской дезинформации

Президент Украины прокомментировал предыдущие заявления Дональда Трампа о рейтингах и обвинениях в свой адрес. В частности, американский лидер утверждал, что Владимир Зеленский имеет якобы только 4% поддержки. Однако Зеленский отметил, что в вопросе цифр он достаточно прагматичный.

Что касается дезинформации, то украинский президент отметил, что она всегда имеет влияние как внутри США, так и в Европе и Украине. Поэтому, Трамп, говоря о 4% рейтингов Зеленского распространил дезинформацию, которую первыми начали сеять россияне.

Поэтому я и сказал, что это дезинформационная атака. Я не сказал, что это президент Трамп. Я просто сказал, что у него есть те или иные источники. И я считаю, что нужно обратить внимание на приоритет. Таким приоритетом я считаю прямой диалог со мной,

– подчеркнул президент Украины.

Кроме того, я открытые данные различных соцопросов. Зеленский заметил, что 4%, о которых говорил Трамп, противостоят реальным 65% доверия, которые сейчас демонстрируют опросы.

"4% и 65% – это серьезная разница. Я считаю, что это не ошибка, а серьезная дезинформация, которая имеет влияние", – добавил Зеленский.

Он резюмировал, что если не реагировать на эту дезинформацию, то будет появляться новая. В качестве примера он привел сообщение о якобы "500 миллиардах долларов долгов".

Ранее Владимир Зеленский назвал информацию о 4% дезинформацией, поступающей из России, и планирует обнародовать результаты соцопросов, чтобы разорвать этот дезинформационный круг. Он также сообщил, что пришлет Трампу и мировым лидерам реальные цифры, чтобы опровергнуть российские фейки.