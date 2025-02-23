Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

Дивіться також Будемо якось жити, – Зеленський відверто пояснив, як відреагував на слова Трампа про "диктатора"

Зеленський пояснив свої слова про російську дезінформацію

Президент України прокоментував попередні заяви Дональда Трампа про рейтинги та звинувачення на свою адресу. Зокрема, американський лідер стверджував, що Володимир Зеленський має нібито лише 4% підтримки. Однак Зеленський зауважив, що у питанні цифр він достатньо прагматичний.

Що стосується дезінформації, то український президент наголосив, що вона завжди має вплив як всередині США, так і в Європі та Україні. Відтак, Трамп, говорячи про 4% рейтингів Зеленського поширив дезінформацію, яку першими почали сіяти росіяни.

Тому я й сказав, що це дезінформаційна атака. Я не сказав, що це президент Трамп. Я просто сказав, що у нього є ті чи інші джерела. І я вважаю, що потрібно звернути увагу на пріоритет. Таким пріоритетом я вважаю прямий діалог зі мною,

– наголосив президент України.

Крім того, я відкриті дані різних соцопитувань. Зеленський зауважив, що 4%, про які говорив Трамп, протистоять реальним 65% довіри, які зараз демонструють опитування.

"4% і 65% – це серйозна різниця. Я вважаю, що це не помилка, а серйозна дезінформація, яка має вплив", – додав Зеленський.

Він резюмував, що якщо не реагувати на цю дезінформацію, то з'являтиметься нова. До прикладу він навів повідомлення про нібито "500 мільярдів доларів борів".

Раніше Володимир Зеленський назвав інформацію про 4% дезінформацією, що надходить з Росії, і планує оприлюднити результати соцопитувань, щоб розірвати це дезінформаційне коло. Він також повідомив, що надішле Трампу та світовим лідерам реальні цифри, аби спростувати російські фейки.