Заключить соглашение без нас или Европы – плохая идея, надеюсь, такой у Трампа нет, – Зеленский

По словам Владимира Зеленского, Дональд Трамп имеет все полномочия наложить санкции на российского диктатора. Поэтому президент Украины готов приехать в Вашингтон, чтобы разработать "общий план цивилизованных людей".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление главы государства на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Планом необходимо поделиться и с "европейскими друзьями", чтобы не терять единство.

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Что заявил Зеленский

Война России против Украины объединила США и Европу, и это одно из немногих положительных изменений. Именно этого, по словам Зеленского, боялся Путин последние годы у власти.

Благодаря такому единству, украинским людям и солдатам государство-агрессор не смогло оккупировать Украину.

Сейчас заключить соглашение без нас или без Европы – это плохая идея, поэтому я надеюсь, что у президента Трампа нет такой,

– сказал украинский лидер.

Он также отметил, что для подписания мирного соглашения с Россией необходимо присутствие Трампа, поэтому на Мюнхенской конференции этот вопрос не решат. Гарантии безопасности в Украине касаются и Европы, ведь Украина – часть Европы и будущий член ЕС.