Об этом президент Украины заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона. К слову, это интервью записывали в Черниговской области, передает 24 Канал.

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Зеленский о травле ТЦК

Журналистка поинтересовалась у Зеленского, как можно вернуть уважение гражданских к людям в военной форме. Президент заявил, что украинцы уважают военных. В то же время он призвал разделять реальность от того, что транслируют в тиктоке или телеграм-каналах, ведь часто такие видео не являются объективными.

Но люди должны понять, что то, что в телеграм-каналах и тикток – надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать,

– сказал Зеленский.

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