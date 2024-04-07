Об этом президент Украины заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона. К слову, это интервью записывали в Черниговской области, передает 24 Канал.
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Зеленский о травле ТЦК
Журналистка поинтересовалась у Зеленского, как можно вернуть уважение гражданских к людям в военной форме. Президент заявил, что украинцы уважают военных. В то же время он призвал разделять реальность от того, что транслируют в тиктоке или телеграм-каналах, ведь часто такие видео не являются объективными.
Но люди должны понять, что то, что в телеграм-каналах и тикток – надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать,
– сказал Зеленский.
Другие заявления Зеленского в интервью
- Владимир Зеленский объяснил, что некоторые подразделения и бригады трудно заменить, поэтому возникают проблемы с ротацией. Президент отметил, что для ротации мощной бригады необходимо подготовить такую же, с таким же количеством бойцов и таким качеством их подготовки. Именно поэтому и возникают проблемы, ведь командиры не могут отпустить опытных военных, которых некем заменить.
- В интервью Владимир Зеленский также отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot. По его словам, чтобы полностью закрыть небо желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.
- Президент также отметил, что Украина имеет проблему с боеприпасами – их очень не хватает. Зеленский объяснил, что критического дефицита не наблюдается, однако для проведения контрнаступательных действий ВСУ снарядов пока нет.