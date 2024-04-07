Про це президент України заявив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону. До слова, це інтерв'ю записували у Чернігівській області, передає 24 Канал.
До теми Найважчі напрямки, мобілізація та головні загрози: головне з інтерв'ю з Зеленським
Зеленський про цькування ТЦК
Журналістка поцікавилася у Зеленського, як можна повернути повагу цивільних до людей у військовій формі. Президент заявив, що українці поважають військових. Водночас він закликав розділяти реальність від того, що транслюють у тіктоці чи телеграм-каналах, адже часто такі відео не є об'єктивними.
Але люди повинні зрозуміти, що те, що в телеграм-каналах та тікток – треба якось розділити. Тому що тобі подають цю "страву", і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати це, тому що іноді ти неготовий сказати публічно про війну чи про ТЦК, але сидячи в соцмережах ти готовий це зробити,
– сказав Зеленський.
Інші заяви Зеленського в інтерв'ю
- Володимир Зеленський пояснив, що деякі підрозділи й бригади важко замінити, тому виникають проблеми з ротацією. Президент зауважив, що для ротації потужної бригади необхідно підготувати таку саму, з такою ж кількістю бійців та такою якістю їх підготовки. Саме тому й виникають проблеми, адже командири не можуть відпустити досвідчених військових, яких немає ким замінити.
- В Інтерв'ю Володимир Зеленський також зауважив, що Україна потребує більше систем ППО Patriot. За його словами, щоб повністю закрити небо бажано мати 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.
- Президент також наголосив, що Україна має проблему з боєприпасами – їх дуже не вистачає. Зеленський пояснив, що критичного дефіциту не спостерігається, однак для проведення контрнаступальних дій ЗСУ снарядів наразі немає.